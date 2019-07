As aulas gratuitas são realizadas no Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes" (antigo Nabuco)

As inscrições continuam no decorrer dos treinos, nas equipes masculinas e femininas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A escolinha de base de Futsal da Prefeitura de Votuporanga, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, está com vagas disponíveis. As aulas gratuitas são realizadas no Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes" (antigo Nabuco).Atualmente, a escolinha conta com 40 alunos no Sub-15 até o Sub-20. Já no Sub-5 até o Sub-14 são 25 jogadores.Às terças e quintas-feiras são promovidos os treinos do Sub-5 até o Sub-14, às 18h30. Pais interessados em matricular os filhos devem entrar em contato através do Whatsapp do treinador Pigmeu Santana, pelo (17) 99791-9180, ou comparecer na aula.Toda segunda, quarta e sexta-feira os times Sub-15 até Sub-20, treinam às 19h.As inscrições continuam no decorrer dos treinos, nas equipes masculinas e femininas. Interessados devem comparecer ao Ginásio “Jurandir José Lopes”, durante os treinos, para efetuar inscrição.