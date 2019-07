Alunos participam da campanha PAN Saúde e mensalmente entregam mantimentos para a Santa Casa

publicado em 01/07/2019

O projeto foi desenvolvido pelo professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira (Foto: Santa Casa)

A importância da solidariedade e a prática do bem não são apenas discursos na Escola Sesi. Os alunos estão vivenciando uma corrente de amor ao próximo com a campanha PAN Saúde, contribuindo com a formação e desenvolvimento desta nova geração.

O projeto foi desenvolvido pelo professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira. Os alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até terceiro do Ensino Médio participam da competição, que promove ações a favor da Santa Casa de Votuporanga. Cada turma ganhou a identificação de um país que integra os Pan-Americanos para disputar o título do mais solidário.

Cada mês novas doações chegam no Hospital. São alimentos, produtos de limpeza, higiene que são utilizados em benefício de centenas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta quarta ajuda, a quantidade surpreendeu. Foi um porta-malas lotado de sacolas plásticas com alimentos e roupas. Os mantimentos foram entregues no Serviço de Nutrição e Dietética da Instituição, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias.

A novidade ficou por conta dos itens de vestuário feminino, masculino e infantil. “No ano passado, nossa campanha foi direcionada para Recanto Tia Marlene e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Doamos roupas para as entidades e os alunos se acostumaram com este tipo de colaboração. Me perguntaram se a Santa Casa recebia roupas também e foi quando lembrei do Bazar do Bem”, contou o professor.

Denis estava acompanhado do estudante Carlos Eduardo Bafoni Facincani, da equipe São Cristóvão e Névis. “Não conhecia o Bazar e gostei muito. Acho muito bacana contribuir”, disse Carlos.

A iniciativa irá acontecer até outubro, quando ocorrerão os Jogos Estudantis do Sesi. “Eles farão doações mensalmente e somando a pontuação. O nosso objetivo foi unir esporte e solidariedade”, complementou.