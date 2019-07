Obra foi realizada pela parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Saev Ambiental e Pacaembu Construtora

publicado em 25/07/2019

A extensão da nova rede é de 1.898,95 metros (aproximadamente 1,9 km) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental entregarão a ampliação do sistema de abastecimento de água em bairros da Região Oeste nesta sexta-feira (26), às 17 horas. O evento faz parte do calendário de aniversário de 82 anos de Votuporanga e será realizado na Praça “Nozomu Abe”, no bairro Cecap II.A obra teve início em outubro de 2018 e foi possibilitada por meio da Parceria-Público-Privada com a Pacaembu Construtora, com investimento de mais de R$ 850 mil. O objetivo da obra foi ampliar a oferta de água para diversos bairros da região Oeste da cidade com instalação de uma adutora que faz ligação dos bairros com a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada na rua Pernambuco.Entre os bairros beneficiados com o investimento estão 2º e 3º Distritos Industriais, Parque Boa Vista I e II, Jardim das Carobeiras, Jardim De Bortole e Residenciais Vida Nova Votuporanga. Um efeito secundário foi a melhoria do abastecimento dos bairros que compartilhavam a mesma rede, mas que agora recebem água sem a influência da região Oeste, como os bairros Santa Luzia, San Remo, Parque das Brisas, Cecap II e Jardim Mastrocola.A extensão da nova rede é de 1.898,95 metros (aproximadamente 1,9 km), passando pela Av. Brasil, Rua Fioravante Davanzo, Av. Wilson de Souza Foz, Av. Nove de Julho, Rua Aristides Gallo e Av. das Nações.