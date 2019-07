Em continuidade ao ciclo de ações, encontro gratuito será no auditório da Associação Comercial de Votuporanga nesta terça-feira

publicado em 15/07/2019

Entre os dias 10 e 12 de julho, ACV e Senac de Votuporanga promoveram três palestras (Foto: ACV)

As datas comemorativas representam boas oportunidades de vendas para o comércio. Os lojistas associados da ACV – Associação Comercial de Votuporanga já se preparam para o Dia dos Pais com palestra gratuita de capacitação. Nesta terça-feira (16/7), às 8h30, um novo encontro está marcado com o tema “Como vender mais no Dia dos Pais”.O bate-papo será no auditório da Associação Comercial com o consultor do Sebrae-SP Guilherme Lui sobre novas estratégias aos comerciantes para que aproveitem o período e aumentem o faturamento, além de conquistar novos clientes. “Os tempos atuais pedem inovação o tempo todo, por isso a participação em encontros como este podem despertar para novas ideias”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.Para participar da palestra é necessário se inscrever pelo site www.acvnet.com.br/inscricao ou pelo telefone (17) 3426-4044.Entre os dias 10 e 12 de julho, ACV e Senac de Votuporanga promoveram três palestras “O profissional do futuro: atitudes de um campeão” para os comerciários. A consultora de negócios e professora do Senac Maria Andreia Rossafa conversou sobre mudanças de comportamento necessárias e também as características que são cada vez mais cobradas pelo mercado de trabalho.