O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira, no gabinete do prefeito, e contou com a presença de autoridades locais

publicado em 12/07/2019

Na presença de autoridades locais, o prefeito João Dado assinou acordo para início de novas obras em Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

A manhã desta sexta-feira foi marcada por reunião no gabinete do prefeito de Votuporanga, João Dado. Durante uma coletiva de imprensa que reuniu secretários, vereadores e autoridades locais, o chefe do Poder Executivo assinou três acordos para início de obras no município.

Com a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Mehde Meidão, do secretário de Obras, Mauro Álamo, entre outros representantes, o prefeito falou sobre três obras que terão início em breve na cidade, como a construção do ‘Banco de Leites’ de Votuporanga. “Ele será construído ao lado do mini hospital do Pozzobon, que está se tornando um complexo de saúde. O ‘Banco de Leite’ não vai mais funcionar em local alugado, nós estamos construindo e quero agradecer ao deputado federal, Fausto Pinato, que nos aportou R$ 250 mil para construirmos o Banco de Leite”, falou ao jornal A Cidade.

Assim como o novo espaço, a Administração Pública assinou mais duas ordens de serviço para iniciar obras na cidade. Serão obras distribuídas em oito unidades de saúde e uma das mais importantes é a ampliação da sala de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em virtude do número elevado de pacientes que aguardam atendimento médico e resultados de exames, o espaço da sala de espera da UPA de Votuporanga não é suficiente para comportar toda a população, desta forma, o Poder Executivo assinou o acordo para começar as obras no local. Obras de acessibilidade também serão realizadas em todas as Unidades de Saúde.

Na oportunidade, João Dado ainda anunciou uma nova obra em Votuporanga, que será realizada no Centro de Eventos ‘Helder Galera’. “Ali nós temos hoje 3.200 m² de laje executados e agora estamos ampliando para 4.800 m², ou seja, estamos ampliando em 50% de piso com laje. Além disso, estamos fazendo cem sanitários construídos com tijolos, cimento e dedicação, que irão atender as pessoas que participam dos eventos”, explicou.

Segundo o chefe da Administração Pública, esta obra teve a contribuição do deputado federal Paulinho da Força que destinou R$ 975 mil para que ela pudesse ser executada.

Tribunal de Contas

O prefeito de Votuporanga, João Dado, durante o evento, comentou sobre obras atrasadas no município, divulgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Sendo uma delas a construção do poço profundo Oeste, da Saev Ambiental, que, de acordo com a Administração, já está 95% concluída, sendo necessário apenas os resfriadores.

Em conversa com A Cidade, Dado afirmou que esta etapa está na terceira licitação, em virtude da falta de interessados no processo e que deve ser resolvido em breve. Outra obra informada pelo TCE-SP, é a construção do centro de apoio e educação ambiental, sendo o novo acesso bosque Maximino Hernandes, na Vale do Sol.

O prefeito ainda explicou que esta obra já está praticamente pronta e faz parte do calendário do aniversário de 82 anos de Votuporanga. “Nós deixamos para inaugurar no dia 20 de setembro, que é o dia da árvore. E comemorar onde as pessoas poderão caminhar em 400 metros de passarelas de madeira, levantadas a 60 centímetros do solo”.

O chefe do Poder Executivo finalizou pronunciando que a obra das galerias do Centro de Eventos também já está pronta há alguns meses.