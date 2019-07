Abertura já é tradicional e movimenta toda a região; por meio do aplicativo “Descontos ACV”, consumidores têm acesso a descontos exclusivos

publicado em 12/07/2019

As lojas associadas à ACV ficarão abertas neste sábado (13/7), das 9h às 18h (Foto: Comunicativa)

As lojas associadas à ACV ficarão abertas neste sábado (13/7), das 9h às 18h. A abertura em horário especial no segundo sábado faz parte do Calendário do Comércio e tradicionalmente atrai consumidores de Votuporanga e também de toda a região.

Consumidores que desejam aproveitar os descontos oferecidos pelos associados ACV podem baixar gratuitamente o aplicativo “Descontos ACV”. Simples de utilizar e por meio de telas inteligentes, ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará com os amigos e a família, de maneira rápida, a oferta, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção.

"É um aplicativo extremamente funcional. Ele foi produzido pensando justamente no dia a dia do nosso consumidor”, lembro Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga. Para baixar o "Descontos ACV" vá na loja de aplicativos do sistema IOS ou Android e comece a aproveitar os descontos que o comércio preparou para toda a população.