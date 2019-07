A iniciativa da Associação Comercial de Votuporanga foi anunciada na manhã desta quarta-feira, no auditório da entidade

publicado em 24/07/2019

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, anunciou a campanha que será realizada do dia 29 de julho e 10 de agosto (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brComo já é tradição no calendário da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), a campanha do ‘Dia dos Pais’, data que é comemorada no segundo domingo de agosto, foi lançada na manhã desta quarta-feira. O evento aconteceu no auditório da entidade com a presença do prefeito João Dado, secretários, vereadores e representantes de instituições locais.A promoção da ACV tem o objetivo de movimentar e fomentar as vendas do comércio de Votuporanga durante este período de comemoração. Como umas das ações de maior sucesso na cidade, a campanha ‘Pro paizão e pra família’ será realizada do dia 29 de julho a 10 de agosto, com o sorteio no dia 14 de agosto.“Sempre procuramos fazer uma campanha, uma premiação legal para fomentar o comércio. O comerciante já está preparado, é uma campanha de peso, que tem uma boa aceitação, boas vendas. A Associação fez nossa parte com a divulgação e agora os lojistas estão esperando a população fazer suas compras”, falou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti ao jornal A Cidade.Para a edição deste ano, serão distribuídos aproximadamente 200 mil cupons para os consumidores de Votuporanga e região concorrerem a uma moto zero quilômetro, uma Smart TV de 32 polegadas e oito vales-compras no valor de R$ 300 cada. Assim como na promoção anterior, a ACV ainda oferecerá dez vales-compras no valor de R$ 150 cada para os vendedores dos prêmios sorteados.Uma das orientações do presidente da entidade para os comerciantes terem sucesso durante a campanha é a variedade de produtos que atraem os clientes. “Fazer uma vitrine, mostrar os produtos com bons preços e qualidade. O ‘Dia dos Pais’ é um dia especial, então procurar ter presentes que os pais possam gostar e deixar expostos para as pessoas comprarem”, explicou.Assim como nas promoções passadas da Associação Comercial de Votuporanga, a expectativa para a campanha ‘Pro paizão e pra família’ é que seja um sucesso. “Esperamos que ela tenho um sucesso maior do que tivemos no ano passado, em torno de 5% a mais. Estamos vendo que o mercado está reagindo, então a gente espera que tenhamos uma boa venda”, finalizou Valdeci.Em continuidade às comemorações pelo Dia do Comerciante, a Associação Comercial de Votuporanga vai promover no dia 28 de julho (domingo) das 12h às 14h30, o 3º Porco Paraguaio ACV. O encontro será na AABB com cardápio que inclui o porco paraguaio e acompanhamentos. A bebida será servida a parte. Terá ainda cama elástica para as crianças e show ao vivo.Interessados em participar da confraternização já podem adquirir o convite por R$ 35, na Associação Comercial de Votuporanga (rua Mato Grosso, 3545). Dúvidas podem ser solucionadas pelo telefone (17) 3426-4044.Na próxima segunda-feira (29), será realizada a cerimônia de posse da presidência da Associação Comercial de Votuporanga do empresário Valdeci Merlotti para o período de julho de 2019 a julho de 2020. O ato está marcado para as 20h, no auditório da entidade.A diretoria encabeçada por Valdeci Merlotti traz como 1ª Vice-Presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta (Multi Droga Centro), 2º Vice-Presidente Elza Mara Pignatari Pinzan (A Jóia), Secretário Geral Celso Penha Vasconcelos (Escritório Penha Vasconcelos), Secretário Adjunto Amarildo Claudino Leite (Cacau Show), Tesoureiro Geral Robson Luiz Martim (Tok Calçados), Tesoureiro Adjunto João Batista Gomes (O Tubarão), Diretor Administrativo Edison Pinzan Junior (Consultório Odontológico), Diretor SCPC/SRC Marcos Gerólamo Aureliano (Mega Online), Diretor de Marketing Leandro Barros dos Santos (Poly Sport), Diretor de Novos Associados Carlos Humberto Tonani Marão (Marão Seguros), ), Diretora de Eventos Márcia Cristina de Souza (Yohn Boutique), Diretor de Calendários Ivo Henrique Matavelli (Hering Store). Também integram a chapa outros importantes nomes do empresariado local, que participam de outras diretorias e conselhos específicos.