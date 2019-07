Reunindo formandos, seus familiares, amigos e professores, ato solene ocorrerá no Assary Clube de Campo, a partir das 19 horas

publicado em 03/07/2019

cerimônia será realizada às 19 horas, no Assary Clube de Campo (Foto: Unifev)

Na noite da próxima sexta-feira (dia 05), a UNIFEV promoverá a Colação de Grau da 2ª turma do curso de Medicina. A cerimônia será realizada às 19 horas, no Assary Clube de Campo.

O ato oficial, que reunirá familiares, amigos e professores dos futuros médicos, promete ser marcado por grandes emoções. Um dos momentos será a homenagem à brilhante trajetória de Pedro Augusto Albonette Frois (in memoriam), ex-companheiro de turma dos formandos. Outro destaque será a entrega da Láurea Acadêmica, importante homenagem conferida ao universitário (a) que mais se destacou durante o curso.

As comemorações tiveram início nesta quarta-feira (dia 03), ocasião em que o corpo docente da graduação e técnicos administrativos da UNIFEV organizaram uma Aula da Saudade para os formandos. Durante a manhã, os alunos foram recepcionados no Auditório do Campus Centro, com um evento especial destinado à recordação de alguns momentos vividos ao longo dos últimos seis anos.

Dando continuidade às festividades, nesta quinta-feira (dia 04), será realizado um Culto Ecumênico, às 10 horas, na Catedral Nossa Senhora Aparecida.