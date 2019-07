Voluntárias confeccionaram itens, que serão utilizados pelos pais e profissionais da unidade da Santa Casa

publicado em 02/07/2019

A unidade comercializa produtos novos e também usados, que são captados por meio de doações (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O Bazar do Bem é um incansável parceiro da Santa Casa de Votuporanga. As voluntárias se dedicam integralmente em auxiliar na humanização dos atendimentos do Hospital, referência para 53 municípios.

O amor é o começo de tudo. Na loja, o grupo acolhe cada cliente. Sorriso no rosto em busca da peça mais bonita, mais acessível. Finalizada a compra, cada recurso é investido na Instituição votuporanguense.

Nesta semana, esse comprometimento foi além. A renda foi utilizada para aquisição de tecidos, que com as mãos de fadas das voluntárias, se tornaram lindos aventais.

Os itens foram entregues para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, referência no atendimento. “Viemos fazer a doação para esta equipe, que faz um trabalho incrível com os bebês. Estamos sempre auxiliando a UTI Neonatal, porque sabemos da demanda e de sua importância para toda a região”, afirmou Daisy Góes Liévana, uma das idealizadoras do projeto do Bazar do Bem.

A presidente do Bazar, Carla Angélica Cândido, enalteceu a atuação das profissionais, especialmente da médica responsável Dra. Lara Galvani Greghi. "É nítido o carinho dos pais, que nestes momentos tão frágeis, de internação dos filhos, se sentem acolhidos e seguros”, complementou.

Dra. Lara ressaltou que os aventais são itens muito utilizados na UTI Neonatal. “Chamamos de roupa privativa. Os profissionais e pais usam vestimentas especiais, a fim de evitar contaminação no ambiente de Terapia Intensiva. Agradecemos imensamente pelo capricho, amor e por sempre nos proporcionar doações que melhoram ainda mais nossa assistência”, disse.

Aproximadamente 30 voluntárias se revezam no funcionamento do Bazar, que é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30. “Agradecemos nossas guerreiras, que nos auxiliam a manter os atendimentos com qualidade e representam dezenas de pessoas que fazem a diferença diariamente, se doando ao próximo e ao Hospital, sem receber financeiramente. Reconhecemos cada atitude e agradecemos pelo empenho em atender as demandas”, finalizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.