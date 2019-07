Parceria foi firmada para beneficiar lojistas; lotes de 10 ingressos podem ser divididos em até cinco vezes

publicado em 19/07/2019

A Santa Casa e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) somam esforços visando uma causa comum (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Sabe quando a união faz bem? A Santa Casa e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) somam esforços visando uma causa comum. A ACV apoia o Hospital, pensando sempre nos pacientes e na assistência de qualidade.Mais uma parceria foi firmada para o show do cantor talentoso Gustavo Mioto, que será no dia sete de agosto, no Centro de Eventos do Assary. Toda a renda será revertida para a manutenção dos atendimentos para uma área de abrangência de aproximadamente 500 mil habitantes.A proposta é beneficiar os lojistas, que terão facilidades no pagamento. “Os associados terão condições especiais. A partir de três convites, o comerciante pode dividir em até cinco vezes. Nosso objetivo é incentivá-los para adquirir as entradas com intuito de presentear seus colaboradores e clientes, demonstrando toda a solidariedade e amor. Estamos com uma repercussão muito grande no segmento e não temos dúvida de que será sucesso”, afirmou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.Luiz Fernando contou que o camarote também faz parte da parceria. “As mesas, independente de sua localização, podem também ser adquiridas em até seis vezes no cartão. Os interessados devem procurar a Administração do Hospital para escolher a sua”, disse.Ele enalteceu que toda renda é direcionada para a Instituição. “Fizemos um levantamento de como o investimento no show é revertido para Santa Casa. Para se ter uma ideia, um convite de pista de apenas R$30 equivale a um dia de alimentação de paciente. O camarote, com maior preço, ajuda a custear 70% de um parto. É a comunidade nos auxiliando a manter os atendimentos”, destacou.O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, ressaltou a parceria e pediu adesão dos associados. "Quando contribuímos com a Santa Casa, estamos incentivando que o trabalho realizado pelo Hospital continue sendo tão essencial para a nossa população, já que é o único na cidade a atender SUS e por depender tanto da nossa colaboração. Por isso, convido a todos os comerciantes que estejamos juntos mais uma vez nessa missão", finalizou. Mais informações no telefone 17 3405-9139.