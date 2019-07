Todos os alimentos arrecadados serão destinados à Santa Casa de Votuporanga

publicado em 16/07/2019

Nessa edição, o Concerto homenageou a obra de Johann Sebastian Bach (Foto: Unifev)

O Centro Universitário de Votuporanga promoveu, na noite do último sábado (dia 13), a 5ª edição do Concerto Unifev a Dois Pianos. O evento, realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, reuniu um grande público. Nessa edição, o Concerto homenageou a obra de Johann Sebastian Bach.Na oportunidade, o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, esteve representando toda a Diretoria Executiva da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV). Por sua vez, Gastaldon enalteceu a qualidade da apresentação. “Para a UNIFEV é muito interessante parcerias que disseminem a valorização da música e da cultura para toda a comunidade. Nosso objetivo é que a cada ano mais pessoas possam ter acesso à música erudita de excelente qualidade”, destacou.Durante o evento, as peças musicais foram apresentadas pela pianista e idealizadora do projeto, Bruna Lima e pela também pianista Terezinha Bataglia, que interpretaram as canções: Aria; Jesus Alegria dos Homens; Ave Maria; e Badinerie, entre outras. Além de Bach, compositores como Mozart e Piazzolla também fizeram parte do repertório. O Concerto contou ainda com a colaboração dos músicos Alex Massuia, Aquel Fernandes Figueira, Evelyn Fiori, Gustavo Bombonato, Maria Fernanda Brigati, Mazinho Sartori e Michael Melo.Todos os alimentos arrecadados com a iniciativa serão destinados à Santa Casa de Votuporanga.