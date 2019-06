"Votuporanga e seus personagens: Um olhar direcionado aos filhos das brisas" é de autoria do fotógrafo e analista de sistemas Ravel Gimenes

publicado em 09/06/2019

Ravel Gimenes (Arquivo Pessoal)

O projeto fotográfico VOTUPORANGA E SEUS PERSONAGENS: Um Olhar Direcionado aos Filhos das Brisas, de autoria do Fotógrafo e Analista de Sistemas Ravel Gimenes, trata-se de um catálogo fotográfico que tem como foco destacar personagens e histórias de cidadãos comuns da cidade das brisas suaves. A ideia é elencar munícipes que normalmente passam despercebidos durante o cotidiano; contudo, assim como os demais moradores, que também fazem parte do enredo de Votuporanga, contribuindo para o seu desenvolvimento e progresso.

Objetivos do projeto

O intuito é dar voz aos habitantes de segmentos, personalidades e histórias de vida diversos, mas que possuem uma característica em comum: o amor por Votuporanga – já que escolheram esta terra para viver e trabalhar. Por meio de cada capítulo, o leitor conhecerá a trajetória de um dos entrevistados, nove ao todo, e compreenderá a relação que estes possuem com a cidade, além de saber em detalhes, suas histórias por meio de textos e imagens captados por Ravel.

O autor destaca que, entre outras justificativas e benefícios pertinentes ao projeto, o principal é o entendimento da fotografia como arte. Ele faz essa afirmação, pois segundo ele: “Por meio da imagem, é possível conhecer e admirar o município de Votuporanga, se entendermos que seus moradores e trabalhadores também são patrimônio da cidade”. Neste sentido, mais um aspecto positivo a acrescentar nesta empreita é a possibilidade de aguçar atuais e futuros estudantes de História, Publicidade, Jornalismo, Artes e afins para refletirem sobre a importância do trabalho fotográfico voltado a informação e a preservação da história dos municípios.

Por fim, Ravel Gimenes afirma: “Também creio ser positiva a sensibilização da população, mostrando a importância de valorizar a nossa cultura e memória, aflorando o patriotismo e orgulho que possuímos da nossa cidade”.

Bolsa Cultura

O catálogo fotográfico “VOTUPORANGA E SEUS PERSONAGENS: Um olhar direcionado aos filhos das Brisas” é um dos projetos realizados com o apoio da Prefeitura do Município de Votuporanga, por meio do Programa Municipal Bolsa Cultura de Fomento à Produção Cultural 2018.

Sobre o autor

Ravel Gimenes é formado em Análise de Sistemas pela UNIFEV e possui Especialização em Planejamento e Gestão de Educação a Distância pela UFF. Quando criança teve contato com a fotografia analógica, porém, foi com a versão digital que iniciou o trabalho em pesquisa e imagem acerca da história de Votuporanga e do Noroeste Paulista.