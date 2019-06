Três meses após o encerramento do festival deste ano, as vendas da festa de 2020 serão liberadas para o público

publicado em 10/06/2019

Três meses após o encerramento do festival deste ano, as vendas da festa de 2020 serão liberadas para o público (Foto: Divulgação)

A espera acabou. As vendas do lote no escuro do Oba Festival 2020 começam hoje, 10, pela internet e fisicamente na Oba Store com preços a partir de R$ 700 e parcelamento facilitado no cartão de crédito ou carnê.

Nem deu tempo de ficar com saudade do Carnaval de outra dimensão. Hoje, três meses após o encerramento do festival deste ano, as vendas da festa de 2020 serão liberadas para o público. Os preços são: R$ 700 Pista, R$ 1.030 Camarote e R$ 1.600 Camarote Premium (Café) e podem ser parcelados em até 5x sem juros no cartão ou 8x no carnê sem análise de crédito.

Os passaportes podem ser adquiridos pelo site do Guicheweb ou na Oba Store na Avenida Frederico Antônio, 2181. O horário de funcionamento da loja é das 09h às 19h e o lote no escuro vai até o dia 14 de junho.