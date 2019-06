Desde o início de seu funcionamento, há dois anos, Unidade da Prefeitura de Votuporanga já coletou mais de 4 mil bolsas de sangue

publicado em 04/06/2019

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga completou dois anos neste ano, no dia 05 de maio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga registrou, no mês de maio, a doação de 235 bolsas de sangue. Novos 294 doadores foram inscritos, além de 14 novas amostras inseridas no Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

As coletas ocorrem às terças-feiras, das 15h às 18h, e às quintas-feiras, das 8h às 11h. Todo primeiro sábado do mês são realizadas doações com agendamento prévio, das 8h às 11h. O espaço fica anexo ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes, 2652, esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte. O funcionamento da Unidade é de segunda a sexta, das 7h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3426-7530, ramal 210.

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga completou dois anos neste ano, no dia 05 de maio. Desde o início de seu funcionamento, foram registrados 5.101 doadores e coletadas 4.077 bolsas de sangue. O processo de implantação da Unidade em Votuporanga foi uma das prioridades de governo do Prefeito João Dado, que logo no início de sua gestão iniciou os trabalhos de articulação.

Em seu primeiro ano, a Unidade registrou 1.732 doadores e 1.421 bolsas de sangue coletadas; no ano passado, 2.228 doadores e 1.758 bolsas; e, neste ano a Unidade captou, até agora, 898 bolsas de sangue de 1.141 doadores.

Junho Vermelho

O movimento nacional "Eu Dou Sangue" iniciou as ações da campanha "Junho Vermelho" no último sábado, dia 1º de junho, em todo Brasil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de doar sangue.

Pesquisa realizada no ano de 2017, encomendada pelo movimento, em parceria com o Instituto Datafolha, indicou que o brasileiro não costuma doar sangue: cerca de 92% dos entrevistados declararam que não participaram de doações nos últimos 12 meses.

A Doação de Sangue além de uma questão de saúde pública é uma prova de solidariedade. Uma atitude apenas, que pode salvar vidas e famílias.

Quem pode ser doador?

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, levar o nome do medicamento e apresentá-lo na unidade.

Não pode doar

Não é recomendada a doação para o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer. Quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco não deve doar.

Antes de doar é importante:





Dormir bem, pelo menos 6 horas;





Evitar jejum e fazer refeições leves e não gordurosas;





Evitar uso de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;