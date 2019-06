Vendas de ingressos disponíveis

publicado em 24/06/2019

O show da banda RAÇA NEGRA que acontece dia 03 de Agosto no Assary Clube de Campo (Foto: Divulgação)

RAÇA NEGRA

VENDAS LIBERADAS!

A partir de hoje está disponível a venda de ingressos para o show da banda RAÇA NEGRA que acontece dia 03 de Agosto no Assary Clube de Campo. Também se encontra disponível as mesas para quem quer curtir o evento com conforto e ter uma visão privilegiada desse show que vai parar a cidade.