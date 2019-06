As imagens gravadas pelas câmeras da creche mostram condutas, no mínimo, questionáveis por parte das servidoras

publicado em 09/06/2019

Prefeitura Municipal de Votuporanga; uma sindicância investiga as atitudes das servidoras (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





A Prefeitura Municipal de Votuporanga abriu, na se mana passada, uma sindicância para investigar as atitudes de três servidoras de uma creche na cidade. O jornal A Cidade apurou que as mulheres são suspeitas de terem condutas inadequadas com uma criança da unidade de ensino.

Conforme a reportagem apurou, as imagens gravadas pelas câmeras mostram condutas, no mínimo, questionáveis por parte das servidoras, por isso o Poder Executivo abriu sindicância, justamente para verificar essas ações. Também foi apurado que não existiram agressões físicas, mas que a forma com que as mulheres lidaram precisam ser analisadas. O caso aconteceu no Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) Professora Ana Ferreira dos Santos, no bairro São Cosme, Zona Leste do município.

Questionada sobre quais foram as condutas das trabalhadoras, a Administração Municipal informou que “os detalhes das investigações devem ser preservados, bem como o direito dos envolvidos ao contraditório e ampla defesa”. “Todos os processos disciplinares podem resultar desde o arquivamento, passando por advertência e suspensão, até exoneração”, esclareceu a Prefeitura.

Segundo a Administração Municipal, o procurador do município – corregedor-geral, relata que em um memorando encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação aponta condutas funcionais de educadoras infantis e técnica em educação do Cemei Professora Ana Ferreira dos Santos. As condutas, que estão gravadas em mídia, contrariam, em tese, a legislação que dispõe “sobre os deveres do servidor” e a lei “sobre os deveres dos funcionários da carreira do magistério”. Por isso, foi necessária a apuração, respeitando-se, todavia, o direito do contraditório e da ampla defesa nos termos da Constituição Federal.