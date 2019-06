Escolas Municipais da Prefeitura participam de ações em prol ao Dia Mundial do Ambiente realizadas pela Saev Ambiental

publicado em 05/06/2019

Saev Ambiental realizará ações voltadas ao incentivo da educação ambiental (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5 de junho, a Saev Ambiental realizará ações voltadas ao incentivo da educação ambiental para as crianças, alunos da rede pública de Ensino Fundamental da Prefeitura e também aos munícipes votuporanguenses.

Nesta quarta, haverá palestra com o tema “Saev Ambiental e Meio Ambiente” com a Bióloga da Autarquia, Elizabeth Rodrigues, e a presença do mascote Saevinho na Escola Estadual Sarah Arnold Barbosa (SAB). Entre as atividades previstas estão o lançamento do II Concurso de Redação que terá como tema “A importância da salvaguarda da Biodiversidade”, e um plantio de 300 mudas de espécies arbóreas nativas, na APP (Área de Preservação Permanente) da represa de captação de água, feito por alunos da rede pública com ajuda de técnicos da Saev Ambiental.

Já na quinta-feira (06/06), ocorrerão visitas nas escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental com o objetivo de mobilizar e sensibilizar os alunos para a coleta seletiva que diferencia os materiais possíveis de serem reciclados como os diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidros, previamente separados.

Na sexta-feira (07/06), as ações de educação ambiental acontecerão nas dependências do Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta”, com alunos do CEM “Prof Benedito Israel Duarte” e presença do mascote Saevinho. Na ocasião, os alunos realizarão plantio de árvores na represa de captação de água da cidade.

No sábado (08/06), para encerrar a Semana do Meio Ambiente, haverá a Feira do Verde com a presença do mascote Saevinho na Praça da Matriz e Concha Acústica "Prof. Geraldo Alves Machado". No local haverá guichê do Disque Árvore onde os munícipes poderão solicitar plantio de mudas de árvores em suas calçadas. Ao solicitar o plantio de uma muda, há uma avaliação técnica sobre a espécie adequada para o local e a Saev Ambiental efetua todo o trabalho de plantio, sem custo algum para o cidadão.

Ainda no sábado, serão distribuídos folhetos informativos de orientação e conscientização sobre locais para descarte correto de resíduos, distribuição de mudas aromáticas, medicinais e *condimentares* pelo Conselho de Meio Ambiente (COMDEMA), aferição de pressão arterial com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.

Dia do Meio Ambiente

Comemorado no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na capital sueca de Estocolmo.

A data tem como objetivo chamar a atenção da comunidade internacional e de todas as esferas da população para os problemas ambientais, bem como para a importância da preservação dos recursos naturais.

