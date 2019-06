Segundo a Polícia Civil, prisão ocorreu em Bálsamo (SP) durante o cumprimento de um mandado expedido pela Justiça de Mirassol; ele foi condenado a quatro anos de prisão por associação ao tráfico

publicado em 05/06/2019

Cadeirante se despede do cachorro antes de ser preso em Bálsamo — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um cadeirante de 25 anos foi preso nesta quarta-feira (5), em Bálsamo (SP), por associação ao tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, durante o cumprimento do mandado de prisão, o rapaz pediu aos policiais para se despedir do seu cachorro Scooby antes de ser levado.

Ainda de acordo com a polícia, o mandado foi expedido pela Justiça de Mirassol (SP), que o condenou a quatro anos de prisão pelo crime.

Os policiais foram até a casa dele e o jovem não resistiu à prisão. Contudo aproveitou os minutos de liberdade para se despedir do Scooby.

“Ele disse que está tranquilo e aproveitou os minutos de liberdade para se despedir dos familiares e de seu pitbull Scooby”, afirma o delegado Jairo Garcia Pereira, responsável pela prisão.

De acordo com a polícia, em 2015 o condenado agrediu um homem com golpes de chave de roda na cabeça. A investigação apontou que as agressões teriam sido por causa de dívidas do tráfico de drogas.

A polícia afirma também que o homem ficou cadeirante em janeiro de 2017 depois de se envolver em uma briga na praça central de Bálsamo.

O jovem foi levado para a carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) até a definição em qual presídio ele deverá ir.