publicado em 04/06/2019

O encontro será na próxima terça-feira (11/06), às 9h30, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga convida comunidade, entre clubes de serviço, dirigentes e representantes de grupos e instituições para a segunda reunião de trabalho para definir o cronograma do Desfile Cívico 2019. O encontro será na próxima terça-feira (11/06), às 9h30, no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

Pelo terceiro ano consecutivo, a celebração cívica enaltecida pelo Prefeito João Dado já se tornou símbolo deste Governo, tendo como objetivo despertar o sentimento de patriotismo e civismo nos cidadãos votuporanguenses.

No primeiro encontro, foram discutidas ideias para o Desfile Cívico em comemoração ao aniversário de 82 anos de Votuporanga, no dia 8 de agosto. Foram colocados em pauta detalhes iniciais e confirmação de participantes. Já nesta segunda reunião, os participantes levarão o formulário de dados e atividades que serão promovidas por cada entidade.