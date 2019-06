Empresa que presta serviço ao Município também executa manutenção em luminárias das avenidas Horácio dos Santos, Emílio Arroyo Hernandes e Antônio Augusto Paes

publicado em 28/06/2019

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Obras, iniciou mapeamento e georreferenciamento da iluminação pública da cidade. O trabalho auxilia no controle e gestão do serviço e possibilita uma manutenção mais eficaz sobre as luminárias existentes no Município.

Além deste trabalho, a empresa CSC (Construtora Siqueira Cardoso), que presta o serviço de iluminação pública para a Prefeitura, está realizando uma manutenção inédita de limpezas de luminárias em Votuporanga.O trabalho já passou pelas avenidas Horácio dos Santos, Emílio Arroyo Hernandes e Antônio Augusto Paes.

A empresa CSC (Construtora Siqueira Cardoso) assumiu a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública do Município, em janeiro deste ano, conforme contratação estabelecida por meio de processo licitatório.

Responsável por gerenciar e manter os ativos de iluminação pública, a empresa é localizada na Rua Alemanha, Parque das Nações. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.