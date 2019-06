Atividades estão sendo promovidas por meio das Secretarias Municipais da Saúde e de Direitos Humanos

publicado em 26/06/2019

A Prefeitura de Votuporanga realiza ações em virtude da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, data marcada pelo decreto presidencial de 28 de maio de 1999 em concordância ao Dia Internacional de Prevenção e de Luta contra Tráfico de Drogas, instituído pela ONU para o dia 26 de junho.

Atividades estão sendo promovidas por meio das Secretarias Municipais da Saúde e de Direitos Humanos.

A Secretaria da Saúde promoveu uma capacitação no Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, nesta quarta-feira (26/6), no período das 7 às 12h.

Na oportunidade, foram ministradas palestras pelo Coordenador do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas) da Prefeitura, enfermeiro Reinaldo Carvalho, pelo Psiquiatra do CAPS AD, Dr. Marco da Mata, e também pela Terapeuta Ocupacional do CAPS AD, Amanda Fernandes. Os temas abordados foram tratamento e epidemiologia de drogas.

Direitos Humanos

A Secretaria de Direitos Humanos contribui de maneira importante com a conscientização sobre essa data através de palestras que estão sendo promovidas em escolas de Votuporanga. O palestrante convidado pela Secretaria para conduzir as discussões é o Policial Civil Jairo Antônio Bertelli Francisco Cabaldi Pereira, discorrendo sobre combate às drogas.

Na última segunda-feira, 24, o encontro foi no Colégio Unifev, com palestras às 8h e às 10h20. Nesta terça-feira, dia 25, às 8h, a palestra foi promovida na escola Dinâmica. Já às 10h20 foi a vez da escola Passo a Passo. Nesta quarta-feira, dia 26, o encontro é no Piconzé, às 7h30.