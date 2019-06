Obra do palestrante e empreendedor, Rick Chesther, irá instigar você a mudar a perspectiva; livro estará à venda no evento com renda em prol à Santa Casa

publicado em 06/06/2019

O palestrante costuma dizer que não é empreendedor, empresário ou milionário (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A expectativa está grande para o evento que vai mudar sua vida! Faltam poucos dias para a palestra do influenciador digital e empreendedor, Rick Chesther, em prol à Santa Casa de Votuporanga.





O evento será no dia 13, no Assary Clube de Campo, a partir das 19h30, e vai impactar seu estilo de vida. Rick Chesther promete mudar sua perspectiva, com foco no sucesso e crescimentos profissional e pessoal, valorizando o poder de escolha.

O melhor de tudo? Além de você investir em si mesmo, irá ajudar o Hospital votuporanguense, referência para 53 cidades da região. Você participa de uma palestra inédita e, de quebra, beneficia milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os ingressos são vendidos na Administração da Instituição e Guichê Web – física e site. O investimento é de R$60, dividido em duas vezes no cartão de crédito.

Quer mais? O livro “Pega a Visão” estará à venda no local da palestra, por R$40. Este valor inclui autógrafo e foto com o Rick. A renda também será para a Instituição de saúde, que atende mais de duas mil pessoas diariamente. “Surgiu a oportunidade de comercializar a obra durante o evento, como forma de potencializar ainda mais a arrecadação. O título está na lista dos mais vendidos, pela sua capacidade de transformar pessoas. Não tenho dúvida de que quem adquirir, terá na mão à disposição conhecimento fomentando ainda mais o conteúdo transmitido na palestra”, destacou o coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins.

Sobre a obra

Você pode conhecer Rick Chesther como “o cara do vídeo da água” ou “o ambulante que usa o isopor da Mangueira”. Ouviu dizer que ele foi palestrar em Harvard ou assistido a uma de suas palestras no Brasil. Mas ele é muito mais que um vídeo, que um livro, que uma palestra. É um cidadão que virou um gigante quando se levantou e conseguiu inspirar milhares de pessoas a fazerem o mesmo.

Um homem que nasceu sem muita escolha, mas provou que só as decisões o fariam chegar aonde queria. Sem dinheiro, mas com a esperança do brasileiro que não perde o brilho nos olhos quando sabe que desistir não é uma opção. Em “Pega a Visão”, você saberá toda a história dele, desde o tempo em que vendia verduras que ele mesmo havia plantado no quintal de sua casa, aos 8 anos.