Nesta edição, evento 100% beneficente homenageará o compositor Bach

publicado em 05/06/2019

Evento será realizado no Centro de Convenções (Foto: Márcio Gimenez Fotografia)

O Centro Universitário de Votuporanga promoverá, por mais um ano, o Concerto Unifev a Dois Pianos. O evento, que chega à sua 5ª edição, será realizado no dia 13 de julho, às 20h30, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. Já tradicional na cidade e de cunho 100% beneficente, desta vez o Concerto homenageará a obra de Johann Sebastian Bach.

Os convites podem ser trocados no supermercado Santa Cruz (Praça da Matriz) por cinco quilos ou cinco litros de alimentos não perecíveis, tais como arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo de soja. Todas as arrecadações serão destinadas à Santa Casa de Votuporanga.

De acordo com a pianista e idealizadora do projeto, Bruna Lima, o evento promete ser um grande sucesso. “A apresentação inova ao incluir peças musicais a dois pianos, tradicionais em grandes centros europeus, mas, infelizmente, tão raras no Brasil. Buscamos não somente valorizar a cultura erudita, como também os músicos votuporanguenses, professores e estudantes, que lutam para reacender na população o gosto pela arte, a identidade enquanto seres humanos e, principalmente, a sensibilidade e emoção por meio da música”, afirmou.

O 5º Concerto Unifev a Dois Pianos será apresentado por Bruna Lima, juntamente com a pianista Terezinha Bataglia. O evento contará ainda com a colaboração dos músicos Alex Massuia, Aquel Fernandes Figueira, Evelyn Fiori, Gustavo Bombonato, Maria Fernanda Brigati, Mazinho Sartori e Michael Melo. Além de Bach, o grupo homenageará compositores como Mozart e Piazzolla, entre outros.

O Concerto conta com o apoio de Thiago Scatolim, da Casa do Piano e da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99607-1800. Os convites são limitados.

EXPOSIÇÃO

Nesta edição, o Concerto abrirá espaço aos artistas interessados em expor obras inspiradas no período Barroco, época vivenciada por Bach. Os trabalhos passarão por uma aprovação prévia por parte da organização do evento.