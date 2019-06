Os convites da 8ª Feijoada Beneficente custam R$ 35 e estão sendo vendidos pelos interactianos

publicado em 09/06/2019

No ano passado, foram arrecadados R$ 2 mil, valor todo destinado para a Santa Casa (Foto: Interact)

Vem aí mais uma edição da Feijoada Beneficente do Interact Club de Votuporanga. O evento deste ano será realizado no dia 16 (domingo), a partir das 11h30, na sede do Rotary Club 8 de Agosto, no Pampa Ville. Toda a renda da festa será destinada à Santa Casa de Misericórdia.

Os convites da 8ª Feijoada Beneficente custam R$ 35 e estão sendo vendidos pelos interactianos, e também estarão disponíveis no dia do evento. Crianças de até 12 anos pagam meia entrada.

De acordo com os organizadores, as expectativas para mais um evento são as melhores possíveis, uma vez que a cada ano a iniciativa cresce e atrai mais pessoas. “Nós esperamos arrecadar ainda mais do que no ano passado, que muitas pessoas prestigiem nossa feijoada e que seja um sucesso”, comentaram.

No ano passado, foram arrecadados R$ 2 mil, valor todo destinado para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.