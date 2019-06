Vale ressaltar que todo membro do Conselho atua devidamente identificado, com uniformes nomeados e veículo oficial

publicado em 19/06/2019

Sede do Conselho Tutelar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Conselho Tutelar de Votuporanga alerta a população sobre a atuação de falsos conselheiros na cidade. O órgão foi notificado sobre uma suposta visita ilícita de pessoas que agiram de má fé, tentando se passar por conselheiros. Na ocasião, felizmente, não houve lesão financeira, moral ou material.

Atualmente, Votuporanga possui cinco conselheiros tutelares, sendo eles Beatriz Vieira Cavalari, Cristiana Ap. de Souza Pereira, Douglas Leandro Silva de Araujo, Madalena Maria da Silva Borges e Osmair Francisco. Vale ressaltar que todo membro do Conselho atua devidamente identificado, com uniformes nomeados e veículo oficial, sempre com sinalização do Conselho.

Quando realizam visitas, os profissionais agem com respeito à privacidade de cada lar, se identificando e averiguando a denúncia com cautela.