publicado em 17/06/2019

O evento, realizado no Pátio da Cidade Universitária, contou com a participação de alunos, pais e familiares, além de colaborares e docentes da Escola (Foto: Unifev)

O Colégio Unifev reuniu cerca de 2,5 mil pessoas em sua tradicional Festa Junina, no último sábado (dia 15). O evento, realizado no Pátio da Cidade Universitária, contou com a participação de alunos, pais e familiares, além de colaborares e docentes da Escola.

Estiveram presentes o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Colégio, Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o Gestor Administrativo da Instituição, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi; a diretora, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho do Amaral; e as coordenadoras Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola e Profa. Ma. Joana D’arc Soares Bafoni Prates.

Na oportunidade, a festa esteve repleta de comidas, danças e brincadeiras típicas, comandadas pelos estudantes. No palco principal, as apresentações foram divididas por temas e por turma. Fora dele, o público pôde se divertir com disputas de videogame, cama elástica, pescaria, jogo de argolas, túnel do terror e correio elegante, entre outras atividades.