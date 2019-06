Os corpos do casal e do filho serão sepultados às 14h desta segunda-feira no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga

publicado em 03/06/2019

As vítimas que se envolveram neste acidente eram conhecidos em Votuporanga e região (Foto: Arquivo Pessoal)

Da redação

Na tarde deste domingo (02) um casal e o filho de 8 anos morreram, em um acidente na Rodovia Péricles Belini, em Votuporanga.

Segundo a polícia, o pai, que estava dirigindo a caminhonete, tentava atravessar a rodovia, no acesso a Parisi, quando o veículo foi atingido por uma carreta que transportava linhaça. O pai morreu no local do acidente. A mãe e o filho chegaram a ser socorridos, mas também não resistiram aos ferimentos. O motorista da carreta não ficou ferido.

As vítimas que se envolveram neste acidente eram moradores de Votuporanga, e muito conhecidos na região. Luciano era dono de uma loja de som no bairro Pozzobon, e a sua esposa Thais era proprietária de uma loja no bairro Colinas. O homem morreu no local do acidente. A criança era aluno do Colégio Unifev de Votuporanga.

Os corpos estão sendo velados no Cemitério Parque Jardim das Flores, e o sepultamento ocorre nesta segunda-feira (03), às 14 horas.