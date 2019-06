Com a presença do secretário do Turismo do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz, reunião ocorreu no Centro de Convenções

03/06/2019

Prefeitos e gestores do turismo da região estiveram com o secretário Vinícius Lummertz (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sediou na ma nhã desta segunda-feira o 1º Encontro de Lideranças do Turismo do Noroeste Paulista. O evento, que contou com a presença do secretário do Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lummertz, e do deputado estadual Carlão Pignatari, foi realizado no Centro de Convenções ‘Jornalista Nelson Camargo’.

Além do secretário e do deputado, participaram do encontro o prefeito João Dado, a secretária Municipal da Cultura e Turismo, Sílvia Stipp, o diretor-presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, o vereador Marcelo Coienca. E autoridades locais, prefeitos e representantes do turismo de 40 cidades da região noroeste paulista.

O evento, organizado pelo deputado Carlão, que coordena a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento dos Municípios de Interesse Turístico (Fremitur), teve a intenção de fortalecer o potencial turístico da região.

Lummertz falou sobre as novas diretrizes para o programa de Municípios de Interesse Turísticos e Estâncias. Ele ainda apresentou o andamento da ampliação da malha aérea paulista com o Programa São Paulo Pra Todos – Votuporanga é uma das cidades contempladas com voos e conheceu os consórcios de turismo dos pequenos e médios municípios da região.

“O turismo como economia, é a economia mais importante do mundo e o Brasil anda meio atrasado nisso. Então a ideia é acelerar para ocupar este espaço e o Estado de São Paulo é ideal, tem muito potencial para desenvolver o produto turístico, junto aos consórcios, por isso estas reuniões”, falou Lummertz.

Em conversa com o jornal A Cidade, Carlão falou que eventos como este são muitos importantes para o turismo das cidades e Votuporanga, que possui o título de Município de Interesse Turístico. “Além de você receber recurso, você pode investir para trazer turistas para a nossa região. Então temos represas, áreas de lazer, turismo econômico, de saúde e vários tipos. Votuporanga é conhecida por bons eventos, então o pessoal vem pra conhecer e acaba gastando no comércio, restaurantes, entre outros e isso é muito bom”, afirmou.

Da mesma forma, o chefe do Poder Executivo de Votuporanga, o prefeito João Dado, também reforçou a importância do 1º Encontro de Lideranças do Turismo do Noroeste Paulista para o turismo das 40 cidades que estavam presentes no evento. “Este evento é um marco para a história política da região no campo do turismo, porque é a primeira vez que os municípios se reúnem e juntos vão fazer os pleitos nesse campo ao novo secretário”, frisou.

Projetos

O prefeito ainda contou ao jornal A Cidade sobre três projetos na área do turismo do município que foram apresentados para Lummertz. “O primeiro deles busca complementar o palco externo do Parque da Cultura, nós já conquistamos dentro do programa do MIT, a cobertura do palco. Agora estamos pedindo o palco, a base, a concretagem, tudo aquilo que diz respeito a toda a infraestrutura do palco”, disse.

O segundo projeto apresentado está relacionado à acessibilidade, também no Parque da Cultura. A proposta visa fazer uma adaptação em um piso ecológico, que será modificado para ser um piso cimentado em um trecho que permita a acessibilidade para pessoas que possuem necessidades especiais, assim como reformas de banheiros e demais detalhes.

“O terceiro projeto busca reformar a Concha Acústica em itens importantes, como o telhado, temos algumas questões na cobertura. O piso também está precisando de uma reforma, os sanitários já estão necessitando de reforma também”, continuou.