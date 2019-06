Barbara de Melo Codinhoto e Marina Figueiredo Camargo, ambas com 18 anos, obtiveram excelentes desempenhos no Processo Seletivo da Vunesp

publicado em 28/06/2019

As egressas do Colégio Unifev Barbara de Melo Codinhoto e Marina Figueiredo Camargo, ambas com 18 anos, destacaram-se no Vestibular de Medicina da UNIFEV (Foto: Unifev)

As egressas do Colégio Unifev Barbara de Melo Codinhoto e Marina Figueiredo Camargo, ambas com 18 anos, destacaram-se no Vestibular de Medicina da UNIFEV, aplicado pela Fundação Vunesp. O resultado, divulgado na última semana, apontou as ex-alunas presentes na lista da primeira chamada do Processo Seletivo.

De acordo com Marina, a aprovação foi uma grande surpresa, já que formou-se no Ensino Médio no fim do ano passado. “Fiquei muito feliz com a pontuação que obtive. Na época do Colégio, sempre fui disciplinada com os conteúdos estudados em sala. Agora, vou me preparar para ingressar no próximo semestre do curso de Medicina. Estou bastante ansiosa para o início das aulas”, destacou.

Por sua vez, Barbara contou que também ficou contente com o seu desempenho no Vestibular. “Venho estudando focada nesse objetivo. Com a prova, pude testar os meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha passagem pelo Colégio e cursinho preparatório. Estou muito satisfeita e motivada”.

A coordenadora do Ensino Médio da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, destacou que o resultado alcançado pelas egressas são consequência da persistência e dedicação de ambas. A coordenadora pontuou ainda que, durante todo o Ensino Médio, os estudantes intensificam o foco dos estudos para as provas dos principais vestibulares do País.

"Além das aulas no período regular, os alunos participam de atividades que incluem simulados, palestras e grupos de discussões. Oferecemos também todo o suporte necessário para que eles consigam enfrentar os desafios desta fase importante com mais confiança e tranquilidade", destacou.