Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas entre a noite de sábado (15) e a madrugada de domingo (16). Ao todo, 185 veículos foram fiscalizados.

publicado em 17/06/2019

Ao todo foram fiscalizados 185 veículos nas avenidas João Gonçalves Leite e José Marão Filho (Foto: G1)

O Programa "Direção Segura", realizado pelo pelo Detran.SP, autuou 11 motoristas em operações realizadas entre a noite de sábado (15) e a madrugada deste domingo (16), em Votuporanga (SP).

De acordo com o órgão, ao todo foram fiscalizados 185 veículos nas avenidas João Gonçalves Leite e José Marão Filho.