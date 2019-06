Universitários das graduações em Educação Física e Fisioterapia estiveram presentes, durante os três dias do campeonato, realizando diversas atividades

Os cursos de Educação Física e Fisioterapia da UNIFEV realizaram, entre os dias 7 e 9 de junho, diversas atividades durante a XIII Copa São Paulo de Natação de Inverno. Na oportunidade, os universitários foram os responsáveis pelo apoio técnico às equipes participantes da competição.

Durante os três dias do campeonato, os estudantes do 5º e 7º períodos de Fisioterapia, supervisionados pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, promoveram mais de 1 mil atendimentos aos atletas. De acordo com o docente, as técnicas utilizadas contemplaram procedimentos de soltura muscular e facial, alongamentos e aplicação de ventosas, além de outras terapias manuais.

O coordenador agradeceu ainda a parceria dos fisioterapeutas esportivos Tiago Fonseca e Dalton Tavares, que acompanharam de perto todas as atividades, trazendo contribuições pertinentes a cada atendimento. “Tenho certeza que para os nossos alunos foram dias valiosos de muito aprendizado na prática. Sem dúvida, conseguimos trazer as teorias da sala de aula e aplicar métodos efetivos de prevenção de lesões e preparação para as provas que, inclusive, contribuíram com uma melhor performance dos nadadores. Estamos muito felizes com os resultados alcançados nesse trabalho conjunto”, destacou.

Também estiveram presentes na competição os estudantes de Educação Física, que juntamente com o coordenador do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga e docente da Instituição Prof. Esp. Luiz Augusto da Silva Garcia (Xaninho), integraram a equipe de organização do campeonato.

A Copa, realizada no Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho, contou com a participação de cerca de 1.200 atletas, vindos de 75 municípios do Estado de São Paulo. Além disso, o Complexo Poliesportivo UNIFEV, na Cidade Universitária, foi utilizado pelas equipes participantes como parte da estrutura montada pela Prefeitura de Votuporanga.

É a primeira vez que a Federação Aquática Paulista (FAP) promove o evento na região, sendo Votuporanga a cidade sede escolhida.