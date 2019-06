A banda de Ribeirão Pires traz nas músicas mensagens de fé, amor, romance e também crítica social

publicado em 27/06/2019

Os integrantes Jeff Demeti (guitarrista), Mano John (baixista) e Lucas Maziero (baterista) (Foto: A Cidade/Lígia Ruiz)

Da redação

Na manhã desta quinta-feira (27), a Cidade FM recebeu a banda Lo Ramma diretamente de Ribeirão Pires.

A banda Lo Ramma surgiu desde 2015, pelo fundador da banda Ricardo Pinguim. Os meninos começaram compondo e depois decidiram montar a banda. “O retorno da galera era muito positivo, e ai vimos que a coisa estava mesmo ficando séria, e foi indo, e hoje estamos aqui na Rádio Cidade”, contou.

O estilo da Lo Ramma é rock, as músicas do repertório são autorais e por onde a banda se apresenta chamam a atenção do público pelo conteúdo das letras e musicalidade, levando sempre mensagens de fé, amor, romance e também crítica social. “Nós somos comparados com Falcão, Chorão, Natiruts, essas são as bandas brasileiras que eu mais tenho influência forte”, enfatizou.

No show oferecem sempre uma junção entre rock, hip hop, reggae e alguns elementos eletrônicos. Ricardo Pinguim é o vocalista da banda e não tinha experiência nenhuma com a música, porém sempre tocava alguns instrumentos.

Os planos futuros para Lo Ramma é terminar o EP que já está em gravação, são cinco músicas, e quatro estão prontas. “Estamos finalizando conceitos, hoje em dia não se faz um álbum de música completo, mas na estrada a galera pede CD pra gente”, contou os integrantes da banda.

Com o tempo a banda foi tomando forma e contando com os integrantes Jeff Demeti, Mano John, Lucas Maziero e Felipe Bettega. A música que não pode faltar no show é do cantor Rappa “O que sobrou do céu”.

A banda é conhecida por ser ‘polêmica’, por conta da primeira música que foi lançada, com o assunto de política ‘Pacto Social’. “A música é para todos, mas a letra não tem divisão, eu falo dos políticos, lancei uma semana antes da eleição dos presidentes, então todo mundo se identificou, não teve lado direita e esquerda”, contou Ricardo.

A música de trabalho é 'Vai na Moral' que já é sucesso em todas as rádios e também na Cidade FM.