O novo programa do governo do Estado “Meu Emprego” foi apresentado aos prefeitos do Noroeste Paulista

publicado em 06/06/2019

O programa promove a integração dos cursos de formação profissional oferecidos pelo governo em uma única plataforma digital (Foto: Imprensa)

O líder do governo João Doria na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, reuniu prefeitos e representantes de prefeituras do Noroeste Paulista em uma reunião com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, nesta quarta-feira (05) para apresentar o novo programa de qualificação profissional, “Meu emprego” lançado pelo Governo de São Paulo.

O programa promove a integração dos cursos de formação profissional oferecidos pelo governo em uma única plataforma digital. É a unificação de programas que permite aumentar o número de vagas em cursos profissionais em 25%.

A plataforma também permite que empregadores podem cadastrar suas vagas na plataforma “Minha Chance”, assim o governo pode oferecer cursos personalizados de acordo com a necessidade de cada município.

“É geração de empregos e oportunidades no Noroeste Paulista através da qualificação do trabalhador. O ensino que vira emprego”, destacou o deputado Carlão Pignatari. A integração entre as prefeituras e o governo do estado é uma das prioridades do mandato de Carlão para fortalecer a região.