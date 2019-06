Santa Casa de Votuporanga tem o deputado estadual Carlão Pignatari como grande aliado na missão de salvar vidas

publicado em 06/06/2019

arlão é um grande defensor da saúde pública, reivindicando diversos pleitos do Hospital (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga tem o deputado estadual Carlão Pignatari como grande aliado na missão de salvar vidas. Nesta quarta-feira (5/6), o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, esteve no gabinete do parlamentar acompanhado do coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato e da gerente de Comunicação, Janaina Silva.

Carlão é um grande defensor da saúde pública, reivindicando diversos pleitos do Hospital. “Ele é o deputado da cidade e região, sempre atento à necessidade da Santa Casa. É o nosso contato junto ao Governo do Estado, visando sempre benefícios para os pacientes. Nos atende prontamente e é nosso gabinete em São Paulo, contribuindo para o crescimento de nossa entidade”, afirmou Luiz Fernando.