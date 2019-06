A Câmara Municipal de Votuporanga firmou parceria com a direção do Centro de Lazer dos Comerciários - na Estância Turística de Avaré

publicado em 04/06/2019

Nas diárias estão inclusas a acomodação, café da manhã e estacionamento para um veículo por apartamento (Foto: Câmara de Votuporanga)

A parceria foi firmada entre o presidente da Câmara Municipal - vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso e o presidente da Fecomerciários - o deputado federal Luiz Carlos Motta.

Após firmar o convênio, todos os servidores públicos municipais da Câmara e seus familiares poderão usufruir do Centro de Lazer dos Comerciários com um valor de conveniado com a estância turística.

O local recebe trabalhadores do comércio, seus convidados e visitantes para desfrutar de momentos tranquilos para descanso. Os valores da estadia são diferenciados para os associados. Nas diárias estão inclusas a acomodação, café da manhã e estacionamento para um veículo por apartamento.