A contemplada foi a moradora de Votuporanga, Daniela Ávila que ganhou um delicioso jantar no Baltazar Botequim

publicado em 12/06/2019

O sorteio foi realizado pela proprietária do Auto Posto Liberdade Marli Pignatari (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã desta quarta-feira (12), o Auto Posto Liberdade de Votuporanga juntamente com a Cidade FM realizou um grande sorteio para o Dia dos Namorados. Centenas de cupons foram distribuídos para os clientes do posto.

As pessoas que abasteciam no valor de R$50 ou consumissem na conveniência do estabelecimento, ganhava um cupom para concorrer.

A contemplada do sorteio foi a moradora de Votuporanga, Daniela Ávila que vai juntamente com o seu namorado Vinícius desfrutar de um delicioso jantar no Baltazar Botequim, acompanhada com uma linda orquídea da Floricultura Central de Votuporanga.

O Auto Posto Liberdade fica na rua Sergipe 3648 em Votuporanga.