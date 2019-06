Moradores próximos do local reclamaram da situação em alguns pontos da avenida Vicente Jantorno, no Boa Vista II

publicado em 09/06/2019

A massa asfáltica danificada causou buracos no fim da avenida Vicente Jantorno, no bairro Boa Vista II (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

Uma das avenidas principais do bairro Boa Vista II de Votuporanga está incomodando alguns moradores pela situação da massa asfáltica. Em alguns pontos da avenida Vicente Jantorno é possível notar buracos por conta da danificação do asfalto em alguns locais da via.

O fluxo de veículos na avenida é intenso nos horários de pico, ou seja, durante o período da manhã e da tarde, já que os moradores passam pelo local para irem trabalhar. E neste momento, o transtorno é grande, principalmente porque os condutores precisam desviar dos estragos para não prejudicarem os veículos.

Por meio de uma rede social, o morador Rogério Antônio, de 31 anos, relatou o problema e indignação com a situação do asfalto no local. “Rua do bairro Boa Vista II. Bairro novo e a avenida principal nessa situação. Vereadores, por favor, tomem providências”, afirmou.

Ao jornal A Cidade, o morador contou que os estragos na massa asfáltica e os buracos já estão há cerca de dois meses nesta condição. “Está muito ruim, tem mais de mês que está assim já. Nós estamos abandonados e continua a mesma coisa”, reclamou.

Rogério ainda disse que outros moradores também já reclamaram sobre os buracos causados no asfalto da avenida Vicente Jantorno e que já conversou com autoridades locais para averiguarem a situação. “É só fazer uma visita que todos vão falar a mesma coisa. Eu falei com um vereador e disseram que iam dar um jeito”, afirmou.