Diego Nakabashi ganhou três ouros e uma prata; estudante é atleta do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga

publicado em 12/06/2019

O estudante ressaltou que pratica o esporte há 13 anos e que os resultados são o reflexo da dedicação aos treinos (Foto: Unifev)

O aluno da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Unifev Diego de Lourenço Nakabashi ganhou três medalhas de ouro e uma de prata na categoria juvenil, entre os dias 7 e 9 de junho, durante a XIII Copa São Paulo de Natação de Inverno. A competição foi sediada no Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho, em Votuporanga.

O estudante ressaltou que pratica o esporte há 13 anos e que os resultados são o reflexo da dedicação aos treinos. “Estou muito feliz com as medalhas e com o meu desempenho nas provas. Agora, além de representar Votuporanga nas próximas competições, vou nadar pelo Colégio Unifev no próximo JEESP (Jogos Escolares do Estado de São Paulo)”, disse.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, destacou o resultado alcançado pelo jovem. “Toda a nossa equipe está muito orgulhosa do Diego, que mais uma vez mostrou todo o seu potencial. Nossa Escola está sempre apoiando as iniciativas esportivas para que mais alunos sejam destaques positivos. Estamos comemorando junto com ele”, disse.