Ao todo, três propostas foram expostas aos membros do Conselho Municipal de Defesa de Patrimônio Histórico, na última semana

publicado em 27/06/2019

Os projetos foram desenvolvidos durante as disciplinas de Técnicas Retrospectivas – Conservação e Restauro (Foto: Unifev)

Três grupos de alunas do 7º período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev apresentaram, na última semana, ao Conselho Municipal de Defesa de Patrimônio Histórico, suas propostas de revitalização para o Ecotudo de Votuporanga, local onde funcionava a antiga Algodoeira Matarazzo, no Jardim das Palmeiras I. A reunião foi realizada com membros do Conselho, no Centro de Informações Turísticas Marão Abdo Alfagali, no Parque da Cultura.

Os projetos foram desenvolvidos durante as disciplinas de Técnicas Retrospectivas – Conservação e Restauro, ministrada pela Profa. Ma. Evanir Regina Moro Peichoto, e de Projeto de Arquitetura V, conduzida pela Profa. Dra. Terezinha de Oliveira Gonzaga e pelo Prof. Me. André Teruya Eichemberg. Ao todo, foram produzidos 13 projetos arquitetônicos, dos quais somente três foram selecionados para serem apresentados ao Conselho.

De acordo com Terezinha, as disciplinas tiveram o objetivo de estimular os alunos a desenvolverem propostas de revitalização para o espaço, considerando a sua dimensão e história, bem como as necessidades dos moradores do entorno e do município. “Frisamos a importância de preservar a memória cultural do local, propondo intervenções que sejam efetivas na contemporaneidade. O intuito é fortalecer e manter as atividades do Ecotudo, reorganizando e ampliando a sua funcionalidade”, explicou.