publicado em 31/05/2019

A finalidade do Encontro é fortalecer o potencial turístico da região (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga sedia PO Prefeito João Dado e o Deputado Estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, recepcionarão o Secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz, em Votuporanga para o 1º Encontro de Lideranças do Turismo do Noroeste Paulista, às 8h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. A finalidade do Encontro é fortalecer o potencial turístico da região.

Na oportunidade, o Secretário de Turismo irá propor aos prefeitos e assessores as oportunidades diante do total aproveitamento da área que promove o crescimento econômico e desenvolvimento social. Estará em pauta a discussão das novas diretrizes para o programa de Municípios de Interesse Turístico (MIT) e Estâncias Turísticas.

As inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.gle/E8fmwGhNK4K35t656 e mais informações estão disponíveis pelo telefone (17) 3423-4588.