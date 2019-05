‘Queen Experience in Concert’ será no Centro de Eventos “Valério Giamatei”; espetáculo já atraiu milhares de fãs por todo o Brasil

publicado em 08/05/2019

Orquestra ao vivo e maestro no palco (Foto:Comunicativa)

Orquestra ao vivo e maestro no palco. Essa é uma das experiências que serão proporcionadas nesta quinta-feira (9/5), aos fãs do Queen. Considerado o maior tributo promovido nas Américas para a banda, o espetáculo ‘Queen Experience in Concert’ será no Centro de Eventos “Valério Giamatei” – CEVG, a partir das 20 horas.

A experiência In Concert é considerada por críticos como uma imersão musical de altíssimo padrão aliando o rock com a música erudita, uma mistura que há tempos já faz muito sucesso nos meios do Rock N Roll como os dvds do Kiss e Metallica In Concert.

Pela primeira vez na região, a apresentação promete emocionar o público e repetir o sucesso que a turnê vem registrando pelo País. No repertório, clássicos como “We Will Rock You”, “We Are The Champions” e “Another One Bites the Dust”.

O show traz ainda o músico André Abreu, que impressiona pela semelhança física e vocal com a lenda da música Freddie Mercury. O artista conta com a ajuda de profissionais como coaching de performance e preparador vocal para ficar ainda mais próximo do grande ídolo do rock.

Com mais de 20 integrantes no palco, o espetáculo tem quase 2 horas de duração e é considerada a maior homenagem já feita ao Queen na América Latina. Tem a assinatura da BRZ Produções. Mesmo 28 anos após a morte de seu vocalista, considerado pela crítica como o maior frontman de todos os tempos, a lendária banda britânica de Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor coleciona recordes de vendas e prêmios, inclusive conquistando novas gerações de fãs.

