A disputa estimula a adoção de hábitos mais saudáveis na vida da população

publicado em 28/05/2019

O intuito é de unir a sociedade em prol da luta contra o sedentarismo (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quarta-feira (29/5), Votuporanga participa da 25ª edição do Dia do Desafio. Promovida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a disputa estimula a adoção de hábitos mais saudáveis na vida da população. A coordenação do Dia do Desafio em Votuporanga será do professor da Secretaria de Esportes e Lazer, Jhônny Dias.

Votuporanga disputou, em 2018, contra a cidade de Lins e continuará neste embate nas próximas duas edições do evento, em 2019 e 2020.

Toda a população pode participar. Para validar a atividade, é necessário enviar um registro de foto ou vídeo, até o dia 29 de maio, às 21h para o Whats App 17 99117-0318, pelo telefone 3406.1774 ou através do endereço eletrônico da Secretaria, o e-mail: smelvotuporanga@gmail.com. Também é necessário demonstrar interesse através das redes sociais, usando a hashtag #DiaDoDesafio.

Para agitar ainda mais, o Sesc, realizador do projeto, informa que os participantes podem veicular a participação na própria página do Dia do Desafio no Facebook. A proposta é realizar caminhadas, passeios ciclísticos, jogos e brincadeiras, visto que a intenção é criar um movimento de incentivo à prática diária da atividade física.

Ganha o município que contabilizar o maior número de pessoas que tenham praticado pelo menos 15 minutos de qualquer atividade física entre meia-noite e 21h do dia 29 de maio.

Vale ressaltar que a competição acontece pacificamente, entre cidades, com o intuito de unir a sociedade em prol da luta contra o sedentarismo.