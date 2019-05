Durante uma reunião, realizada na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Votuporanga falou sobre melhorias na área da saúde

publicado em 02/05/2019

O encontro contou com a presença do prefeito João Dado, do ex-prefeito Atílio Pozzobon, da secretária da Saúde Márcia Reina e demais autoridades (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Algumas unidades de saúde de Votuporanga devem receber mais médicos para expansão no horário de atendimento ao público nos próximos dias. O anúncio foi realizado na manhã desta quinta-feira, durante uma reunião na Prefeitura Municipal para discutir as melhorias na área da saúde.

O evento contou com a presença de autoridades locais, como os vereadores Daniel Davi, Serginho da Fármacia, Chandelly, da secretária da Saúde, Márcia Reina, do provedor da Santa Casa, Torrinha e do ex-prefeito Atílio Pozzobon, entre outros representantes.

Durante o encontro, o prefeito João Dado, falou do Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, que está localizado no bairro Carobeiras e foi inaugurado no início de abril, além de afirmar que a Unidade de Saúde “Carmem Martins Maria Morettin” deve ser inaugurada ainda neste semestre.

Uma das maiores novidades para a área da saúde de Votuporanga é a expansão no horário de atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Consultório Municipal “Gumercindo Hernandes Morales”, no bairro São João e do Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”.

“No Pozzobon, passamos a atender com dois médicos, das 7h à meia-noite, de segunda a domingo, todos os dias e com isso nós fazemos a diminuição do atendimento na UPA. Então, o Pozzobon que estava com acesso de atendimento pode continuar, porque já colocamos mais médicos”, afirmou o prefeito.

Na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), segundo o Poder Executivo, terá mais um médico para realizar os atendimentos das 18h à meia-noite, também de segunda a domingo e será ampliado a dala de espera para proporcionar mais agilidade e dinâmica da regulação dos encaminhamentos para a Santa Casa de Votuporanga.

“A notícia boa para todo a Zona Sul da nossa cidade, nós passamos a atender a nossa população lá no bairro São João, no Consultório ‘Gumercindo Morales’, de segunda a sexta até às 22h, na modalidade demanda espontânea (5 horas a mais de atendimento por dia). Antes aquela unidade fechava às 17h e passará a atender até as 22h”, finalizou João Dado.

As alterações nos horários de atendimentos propostas pela Administração Pública tiveram como objetivo desafogar a demanda nos atendimentos da Unidade de Pronta Atendimento (UPA), que recentemente teve reclamações da população votuporanguense.

Para finalizar, a Prefeitura de Votuporanga com apoio da Secretaria da Saúde falou sobre os atendimentos realizados na Clínica da Mulher e da Criança, localizada na Unidade de Saúde do Pozzobon, e as coletas de sangue realizada na Unidade de Coleta de Sangue, que desde sua inauguração, em 2017, já coletou mais de 3,8 mil bolsas.