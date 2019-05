Integrantes fizeram a doação e também visitaram a Pediatria do Hospital, oportunidade em que entregaram doces aos pacientes internados

publicado em 22/05/2019

Além de se unirem em prol de um hobby em comum, se dedicam a praticar o bem ao próximo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A vida sobre duas rodas é emocionante e também cheia de solidariedade para os integrantes do Trucida Motoclube. No último sábado (dia 18), eles trouxeram, aproximadamente, 263 quilos de alimentos que foram doados para a Santa Casa de Votuporanga. Além da doação, os amigos também fizeram uma visita pra lá de especial na Pediatria do Hospital, oportunidade em que entregaram doces e conversaram com as crianças internadas.

O motoclube existe desde 2015 em Votuporanga e tem como atual presidente Nicolas Rodrigo Milani e conta com diversos integrantes, que além de se unirem em prol de um hobby em comum, se dedicam a praticar o bem ao próximo.

Allan Jhonny Malentaque, vice-presidente da Trucida Motoclube e diretor de ações sociais contou como foi a arrecadação e porque escolheram a Santa Casa. “Nós realizamos diversas ações solidárias em Votuporanga e este mês escolhemos ajudar a Santa Casa por ser uma entidade que atende vários municípios e muitas pessoas que precisam. Então unimos nossas forças e arrecadamos entre nós, amigos e familiares estes alimentos que serão muito bem aproveitados por aqui”.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, elogiou a iniciativa. “A cada doação que recebemos, ficamos imensamente gratos. Ações como essa são muito importantes para atender a nossa demanda, além de demonstrar toda a solidariedade de um grupo tão unido. Agradecemos cada integrante do Motoclube que se empenhou na arrecadação das doações e pela visita em nossa Pediatria, que com certeza quem saiu ganhando foram nossos pacientes”, finalizou.