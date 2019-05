Unidade oferecerá mais comodidade aos seus associados

publicado em 28/05/2019

A unidade será na Rua São Paulo, esquina com a Rua Tocantins, n° 3311 (Foto: Danierl Castro/A Cidade)

A partir do dia 10 de junho, os cooperados de Votuporanga contarão com uma nova agência da Sicoob UniCentro Brasileira, mais ampla, segura e bem localizada. A unidade será na Rua São Paulo, esquina com a Rua Tocantins, n° 3311.

A mudança de endereço tem por objetivo oferecer modernidade, comodidade, e com um atendimento personalizado, seguindo assim o padrão da Sicoob UniCentro Brasileira que está ativa há 27 anos. Haverá um coquetel de inauguração, no qual os convidados serão recepcionados pela diretoria da cooperativa.

A cooperativa

A Sicoob UniCentro Brasileira está presente nos estados de Goiás, Tocantins, São Paulo e no Distrito Federal. Atualmente, a cooperativa é composta por mais de 34 mil associados e administra mais de R$ 2,5 bilhões. O resultado (sobras) do ano passado foi superior a R$ 104 milhões, o qual foi distribuído entre os cooperados.