Ação vai fornecer suporte e atendimento a toda população votuporanguense no sábado, 8 de junho

publicado em 28/05/2019

São 270 vagas de emprego provisório oferecidas pela Prefeitura preenchidas ao longo do ano (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga irá promover a 1ª Ação Solidária no dia 8 de junho, sábado, das 8h às 17 horas. Durante todo o dia, munícipes poderão contar com os atendimentos e serviços realizados pela pasta como, por exemplo, efetuar inscrição para se candidatar às vagas do programa de auxílio-desemprego da Prefeitura, Votuporanga em Ação.

Servidores da Secretaria estarão à disposição da população para auxiliar na obtenção de segunda via de documentos, confecção de currículos, encaminhamento de fotos, atendimento à deficientes físicos que buscam oportunidade de trabalho, atendimento à dependentes químicos e seus familiares e suporte à moradores de rua para que consigam voltar a sua cidade de origem ou encaminhamentos para a rede de atendimento.

A Central de Atenção ao Egresso e Família (CAEF) também estará presente na 1ª Ação Solidária oferecendo atendimento específico e apoio psicossocial e jurídico ao egresso do sistema prisional e suas famílias.

A Secretaria de Direitos Humanos fica na Rua São Paulo, 3771, na esquina com a Rua Pará, bairro Patrimônio Velho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3422-2770.





Votuporanga em Ação