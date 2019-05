Moradores residem na Rua Porto Alegre e foram contemplados com notebook e duas bicicletas

publicado em 31/05/2019

A campanha é um sucesso, graças ao envolvimento de todos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Sabe aquela sensação boa de ajudar alguém? Imagina se, além de salvar vidas, você ganha prêmios?!?! Na Santa Casa de Votuporanga, tudo isso é possível. A campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Instituição em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, presenteia a comunidade solidária mensalmente.

Desta vez, o bairro sortudo foi o Jardim Marin. A ganhadora principal, Andreia Augusto Ferreira, recebeu um notebook. Ela explicou porque contribui com o Hospital. “A gente sempre precisa de atendimento e não custa muito ajudar a Instituição”, contou.

Seu vizinho Cícero Vitorino de Moura levou uma bicicleta. “Acho essa ação muito importante, porque melhora a saúde”, afirmou. Maria Milanez Sobrinho também foi contemplada com uma bicicleta. “Recentemente, eu aumentei a minha doação. Quem ajuda os pobres, empresta a Deus. É muito gratificante colaborar com a Santa Casa”, disse.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “Estes moradores demonstram toda sua solidariedade, contribuindo com valores a partir de R$5 na conta de água. Todo este investimento é revertido em prol de nossos pacientes. A campanha é um sucesso, graças ao envolvimento de todos. Com esta arrecadação, podemos comprar medicamentos, materiais de consumo e muito mais. Nosso muito obrigado a todos”, destacou.

Sorteio

O convidado para o sorteio deste mês foi o coordenador de Captação de Recursos do Hospital, Jaferton Martins. Ele comentou sobre os preparativos para a palestra com empreendedor e influenciador digital, Rick Chesther, no próximo dia 13, às 19h30, no Assary. “Estamos muito entusiasmados com este evento, com 100% da renda em prol da Santa Casa. Os interessados devem se apressar, porque estamos com os últimos ingressos. Os convites são vendidos a R$60 na Administração do Hospital e no Guichê Web – loja física e site”, afirmou.

Vamos ajudar?

Para colaborar com a campanha Saúde que dá Prêmio, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.