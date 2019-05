No total, 12 famílias serão sorteadas para a compra das unidades habitacionais

publicado em 29/05/2019

A Prefeitura de Votuporanga e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) abrirão, no dia 4 de junho, o agendamento obrigatório para moradores de Simonsen que queiram efetuar as inscrições para a aquisição de moradias habitacionais localizadas no Distrito.

No total, 12 famílias serão sorteadas para a compra das unidades habitacionais com área útil de 47,87 m², dois quartos, sala, cozinha e banheiro com prazo máximo de financiamento de 30 anos.

O agendamento deverá ser feito pelo interessado e/ou seu cônjuge/companheiro, na terça-feira (4/6), das 9h às 16h, no Salão Paroquial da Capela Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Adelino Favaron, nº 240, em Simonsen. Após o agendamento, as inscrições serão efetuadas no dia 11 de junho de 2019, das 9h às 16h, no mesmo local.

Para efetivar a inscrição, o interessado deve apresentar documentos dos componentes da renda familiar maiores de 18 anos ou emancipados, quando houver; renda bruta; endereço completo de residência; e-mail e números para contatos; e documentos que comprovem tempo de moradia ou trabalho em Simonsen nos últimos cinco anos.

No ato da inscrição, os candidatos receberão senhas em duas vias, sendo que uma delas deverá ser depositada na urna para o sorteio. Os inscritos receberão convocação para participação do sorteio, cuja presença é obrigatória. O não comparecimento implicará na desclassificação da família.

O resultado do sorteio com a ordem de classificação dos inscritos por grupo será divulgado nos meios de comunicação e será publicado no site da CDHU.

Destinação das unidades habitacionais

As unidades habitacionais serão distribuídas entre os inscritos obedecendo os seguintes critérios da CDHU:

- uma moradia destinada ao atendimento de famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis;

- uma moradia destinada ao atendimento de pessoa idosa (60 anos completos ou mais), na condição de titular do benefício habitacional, conforme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse social;

- uma moradia destinada ao atendimento de policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme legislação vigente;

- 3% da quantidade final de inscritos na condição de indivíduos só, destinada à este grupo, limitada a, no máximo, 3% do número total de moradias deste empreendimento;

- as demais moradias serão destinadas ao atendimento de demanda geral.

Mais informações sobre o processo no telefone (17) 3405-9700, ramal 9782, ou (17) 3422-4888, ou pessoalmente, no Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura que fica na Rua São Paulo, 3815, com atendimento ao público das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira.