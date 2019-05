Do total de obras apresentadas, 80 iniciaram no atual Governo e 37 remanesceram do Governo anterior

publicado em 30/05/2019

Em coletiva com a imprensa, na manhã desta quinta-feira (30/5), o Prefeito João Dado apresentou uma relação de 117 obras que estão sendo realizadas durante sua gestão (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Em coletiva com a imprensa, na manhã desta quinta-feira (30/5), o Prefeito João Dado apresentou uma relação de 117 obras que estão sendo realizadas durante sua gestão. Algumas já foram entregues e inauguradas, outras estão em execução e em fase de projeto para ter início. A meta é que até o final de 2020 todas essas obras estejam em pleno funcionamento, contribuindo para uma Votuporanga ainda melhor.

Do total de obras apresentadas, Dado explicou que 37 foram ações que já haviam iniciado no Governo anterior, algumas estavam paralisadas e outras por finalizar. “Demos andamento em todas elas e hoje muitas já estão sendo utilizadas pela população, como, por exemplo, a recuperação da Estrada do 27, o Conjunto Habitacional ‘São Lucas’, a nova sede do Tiro de Guerra, o Cemei do Jardim Itália, o Consultório Municipal ‘Dr. João Carlos Botelho de Miranda’ no Carobeiras, o Centro de Convivência do Idoso no Bom Clima, entre outras. Além destas, estamos debruçados para conseguir concluir outras obras como, por exemplo, a Praça Adilson Ribeiro no bairro Comerciários, o Consultório Municipal do Paineiras, o CRAS Noroeste, que iremos inaugurar no calendário de aniversário da cidade; e também a Reforma da Praça do Tobogã, a cobertura e iluminação da Arena ‘Plínio Marin’, e tantas outras que seguem em andamento”, disse o Prefeito.

Obras do atual Governo

Das 117 obras relacionadas pelo Prefeito João Dado, 80 foram iniciadas no atual Governo e, destas, pelo menos a metade já foram entregues e estão sendo utilizadas pela população como, por exemplo, a Unidade de Coleta de Sangue, a revitalização do Horto Florestal, reforma de 8 praças esportivas, reforma de três escolas municipais: “Pieroni”, “Clary” e “Faustino”, reforma do Ginásio “Mário Covas”, Novo Complexo Educacional do Município, climatização do Velório Municipal, e muitas outras.

Dado explicou também que no calendário de aniversário de 82 anos da cidade, que começa já no mês de junho e segue até o final de setembro, deverão ser entregues mais de uma dezena de obras. “Iremos inaugurar mais um Consultório Municipal, uma creche no bairro Vida Nova Votuporanga, um CRAS entre outras. Além das obras, também vamos apresentar as máquinas e veículos novos adquiridos pela Prefeitura neste ano”.

Desde o início de seu Governo, Dado tem empenho suas equipes para trabalhar com medidas que proporcionam mais segurança à população como, por exemplo, as adequações de combate a incêndio nas escolas municipais, cuja primeira etapa de obras foi entregue no ano passado e, neste ano, a segunda etapa está em andamento. Além de adequar todas as escolas, em 2019, as obras também foram direcionadas para Unidades de Saúde, onde 17 estão em fase de execução. A Administração também tem investido em adequações de acessibilidade em Unidades de Saúde, Terminal Rodoviário, Poupatempo e outros espaços públicos que ainda não contemplavam os dispositivos.

Dado ressaltou que todas as equipes das Secretarias Municipais seguem empenhadas em projetar novas e importantes obras e ações para o contínuo crescimento ordenado e planejado de Votuporanga. “Temos obras importantes ainda para iniciar como, por exemplo, a Estação de Tratamento de Esgotos da Vila Carvalho, ampliação do Centro de Eventos ‘Helder Galera’, a construção da nova Policlínica, as obras antienchentes, a interligação das Avenidas Mário Pozzobom com Horácio dos Santos com a transposição do Córrego do Curtume, a restauração do Mercado Modelo Municipal, e tantas outras”.

Obras não concluídas e/ou paralisadas do Governo Anterior, executadas com recursos gerados no Governo Atual:

1. Recuperação de 19,5 km da Vicinal “Adriano Pedro Assi” - Estrada do 27 (foto)





2. Galerias da rotatória da Estrada 27 (Condomínio Athenas)





3. Consultório “Dona Nina”





4. Recapeamento asfáltico em diversas ruas





5. Academia de Saúde de Simonsen





6. Implantação de Academias ao Ar Livre





7. Calçamento e revitalização da Praça Fernando Costa





8. Execução de ramal urbano e posto de transformação em três Cemeis





9. Ponte do Córrego Boa Vista





10. Galerias de águas pluviais nas Ruas Jardiel Soares e Santa Catarina





11. Construção da Portaria do Centro de Eventos





12. Conjunto Habitacional “São Lucas”





13. Nova Sede do Tiro de Guerra





14. CEMEI "Profª Vânia Claudia Guerche Grund" - Creche Jardim Itália





15. Novas Alças de Acesso da Rodovia Péricles Belini (9 de julho, Onofre e Vitório Albarello)





16. Revitalização da Praça Pública “31 de março” Bairro da Estação





17. Infraestrutura do Terreno Lenin De Haro





18. Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”





19. Melhorias no Pq Boa Vista I Rede Elétrica, Iluminação, Pavimentação, Calçamento e Alça de Acesso pela Rod. Euclides da Cunha





20. Pavimentação da Marginal do Posto Trevão





21. Reforma do Calçamento da Praça Fernando Costa





22. Praça Adilson Ribeiro (Comerciários)





23. Novo Consultório “Dr. João Carlos Botelho de Miranda” (Carobeiras) – inaugurado em abril de 2019





24. Centro de Convivência do Idoso "Walter Guerche” (Jd. Alvorada) – inaugurado em março de 2019





25. Consultório “Carmem Martins M. Morettin”





26. CRAS Noroeste





27. Consultório “Daniele Cristine Lamana”





28. Cobertura e Iluminação da Arena “Plínio Marin”





29. Conclusão da revitalização das ruas Amazonas e Santa Catarina





30. Infraestrutura - Reserva Ecológica “Santa Clara de Assis”





31. Pavimentação – R$ 300 mil (Senador José Anibal) em vias próximas à Arena “Plínio Marin”, Terminal Rodoviário, Cidade Universitária Unifev e atrás do CEM Clary/Victor Hugo





32. Poço Profundo Zona Oeste





33. VII Distrito Industrial





34. Asfalto do Estacionamento do Shopping





35. Novo Paço Municipal





36. Reforma da Praça do Tobogã





37. Prolongamento da Av. Wilson Foz









Obras do atual Governo já entregues, em andamento ou em fase de projeto para início:





1. Unidade de Coleta de Sangue





2. Ampliação do Consultório “Dr. Jonas Correa”





3. Centro do Empreendedor





4. Reforma do Centro de Controle de Zoonoses





5. Revitalização do Horto Florestal abrindo aos finais de semana





6. Nova Sede do Conselho Tutelar





7. Nova Sede do CAEF – Central de Atenção ao Egresso e Família





8. Calçadas e muretas no Corpo de Bombeiros





9. Reforma de oito praças esportivas | Ferroviária e Simonsen entre elas





10. 1ª etapa da Revitalização do Centro Comercial - Rua Santa Catarina





11. Prolongamento da Rua Santa Catarina – passando pelo Laranjão





12. Canal de escoamento da Av. José Silva Melo e Córrego Boa Vista





13. Duas passagens de ferrovia - TAC





14. Substituição de 2 mil novas placas com nomes de ruas





15. Adaptação de Combate a Incêndio em 22 escolas – AVCB (foto)





16. Reforma da escola Pieroni





17. Reforma da escola Clary





18. Reforma da escola Faustino





19. Implantação do Novo Complexo Educacional do Município





20. Reforma do Ginásio “Mário Covas” – canchas de Malha e Bocha





21. Reforma do Campo “Luiz Carlos Toloni”





22. Coberturas de piscinas Complexo “Victor Hugo” – Paineiras





23. Pista de BMX – Jogos Regionais





24. Iluminação Parcial do Campo da Ferroviária





25. Revitalização da Avenida João Gonçalves Leite





26. Revitalização da Avenida Hernani de Mattos Nabuco





27. Revitalização da Avenida Onofre de Paula





28. Iluminação da Nova Feira Livre da Estação





29. Lar Viver Bem – etapa do município





30. Melhorias na Av. Dep. Áureo Ferreira | Cidade Jardim - Iluminação, galerias e passarela





31. Ponte Rural – antiga APAE





32. Ponte Rural – Alemãozinho





33. Criação do Mirante no Ecotudo Sul





34. Construção de captação de água pluvial em Simonsen





35. Galerias de águas pluviais no Centro de Eventos – 1ª etapa





36. Adutoras da Regiões Oeste





37. Terraplanagem, abertura de ruas, iluminação, ampliação de rotatórias, calçamentos, construção de mata-burros, entre outros





38. Melhorias no Parque da Cultura | acessibilidade, iluminação, plantios, etc





39. Climatização do Velório Municipal





40. Conquista de Terreno 9.600 m² com benfeitorias do DER





41. Centro de Proteção da Vida Animal – Recanto dos Focinhos





42. Reforma do Ginásio CSU - “Jane Maria de Lacerda Soares”





43. Sinalização turística – MIT (1ª e 2ª etapas em andamento)





44. Trilha Ecológica do Bosque “Maximino Hernandes” – Vale do Sol





45. Adaptações de Combate a Incêndio em outras 8 Escolas





46. Adaptações de Combate a Incêndio em 17 Unidades de Saúde





47. Iluminação de Pontos Escuros





48. Iluminação da Rua Amazonas





49. Iluminação da Catedral





50. Revitalização da Rua São Paulo





51. Melhorias nas entradas da cidade (totens, recape, tapa-buraco, roçagens, pinturas de guias, poda de árvores)





52. Revitalização do Terminal Rodoviário





53. ETE da Vila Carvalho





54. Dutos e tubulação de água San Remo – Residencial Vida Nova





55. Aquisição de mais de 90 veículos novos





56. Aquisição de máquinas pesadas (Escavadeira, Retroescavadeira, Caminhão Basculante, Trator cortador de grama, Tanque Estacionário, Rolo compactador, Espargidor, entre outras)





57. Conservação de Estrada Municipal VTG 342 – acesso ao Recanto dos Focinhos





58. CEMEI Pacaembu – doação ao município - PPP





59. Cobertura do Palco do Parque da Cultura





60. + 1,5 mil placas com nomes de rua





61. Ampliação e reforma do Centro Dia do Idoso – Colinas





62. Revitalização da Av. Antônio Augusto Paes





63. Revitalização da Av. Francisco Vilar Horta





64. Revitalização da Av. Wilson Foz





65. Pavimentação de novas áreas no Centro de Eventos “Helder Galera”





66. Barracão da Polícia Ambiental





67. Duplicação da Avenida Pansani





68. Iluminação da Av. Mário Pozzobom





69. Ampliação do Centro de Eventos “Helder Galera”





70. Ampliação Cemei “Mercedes Fernandes de Lima”





71. Nova Policlínica





72. Transposições da Linha Férrea





73. Obras antienchentes completa





74. Transposição do Córrego do Curtume





75. Sistema de Monitoramento do Parque da Cultura





76. Duplicação do trecho inicial da Estrada 27





77. Nova sede Banco de Leite Humano





78. Reforma do CREAS





79. Restauração de parte do Mercado Modelo Municipal