publicado em 16/05/2019

Vanessa Bortolozo é jornalista e especialista em Gestão de Pessoas

A demissão pode chegar de repente, sem que o funcionário esteja preparado psicologicamente para isso. A falta de reação, de clareza e, pior ainda, os ataques de fúria, podem acabar com o profissionalismo ou impedir que você tenha forças para dar os próximos passos. Veja algumas atitudes que vão te ajudar:

Nunca feche as portas

Ser demitido pode acabar com a autoestima de qualquer um e fazer com que mesmo a pessoa mais calma e centrada tenha atitudes irracionais. Mas não se esqueça que manter uma postura nessa hora tão difícil é fundamental para não mudar, em segundos, a imagem que você construiu ao longo do tempo dentro da empresa. Os funcionários que permaneceram podem ajudar com referências e indicações de outras vagas no futuro.

Respire fundo e siga em frente

Quando a ficha cair, vai parecer a pior coisa do mundo, mas não é. Uma demissão está mais para o encerramento de um capítulo e pode ser encarada como a chance de um novo começo ou motivar a busca por um emprego que te faça mais feliz, que dê valor às suas contribuições. Se você tiver condições financeiras, aproveite para tirar uma semana só para você. Encontre maneiras de relaxar, afinal, você acaba de passar por um grande trauma. Lembre-se de que você não está sozinho e nem foi a primeira pessoa do mundo a passar por uma situação como essa. Respire fundo e prepare o corpo e a mente para um recomeço.

Comece a procurar trabalho e pense no seu futuro

Mais do que um clichê, é uma verdade: quando uma porta se fecha, outras tantas se abrem. Comece sua busca atualizando a conta do LinkedIn, afinal, bastam poucos segundos de visualização no seu perfil para que alguém forme uma opinião sobre você. Se não tiver conta, faça uma imediatamente. Hoje, muitas empresas e headhunters vasculham a rede social em busca de possíveis candidatos à vagas. Faça um resumo de suas habilidades e talentos e inclua essas informações no perfil, no currículo ou nas cartas de apresentação. Acione seus contatos, entre amigos e conhecidos, mas não fique apenas nas redes sociais. Saia da cadeira, marque entrevistas, almoços, cafés e tente manter a procura mais profissional possível.

